Suspicion de viol d'une fillette à Schaerbeek: "On a fait quelque chose à ma fille" (vidéo)

Parmi les 200 manifestants présents devant l'école communale n°1 de Schaerbeek se trouvait le père de la fillette qui pourrait avoir été victime d'abus sexuels. Il a détaillé à RTLINFO l'état de santé de sa fille. "Elle est en bonne santé. Mais il y a des saignements. Si on enlève sa petite culotte il y a souvent des gouttes de sang." Selon lui, la petite fille a justement été entendue ce matin par des enquêteurs spécialisés dans la jeunesse, et "elle vient de confirmer que ça s'est bel et bien passé à l'école. Elle l'a répété. C'est à l'école ce qu'on lui a fait".





"Je veux que la justice soit faite"



Le père attend aujourd'hui que la justice fasse toute la lumière sur l'affaire. "Moi tout ce que je veux, c'est savoir ce qui s'est passé, témoigne-t-il. Vraiment je suis très choqué de ce qui s'est passé. On a fait quelque chose à ma fille. Sa maîtresse dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle faisait la sieste. Mais ça, ce n'est pas une justification de dire qu'elle faisait la sieste. Je veux que justice soit faite. Pour toutes les filles. Aujourd'hui c'est la mienne, mais demain ça pourrait être d'autres".



La mobilisation des autres parents et leur soutien lui vont droit au coeur. "Je suis très heureux de voir tout le monde derrière moi. C'est très important pour nous."

Pour rappel, concernant ces suspicions d'abus sexuel, les premières constatations de l'expert confirmeraient l'existence d'une blessure. Une enquête a été ouverte. Le parquet a précisé les circonstances des faits, à savoir qu'une mère, qui venait jeudi de reprendre sa fille dans une école à Schaerbeek, aurait découvert en rentrant chez elle que sa culotte était tachée de sang. L'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes de ces faits. Une plainte a été déposée par les parents de la mineure auprès de la police. La fillette a été conduite à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Un expert a été désigné pour procéder à l'exécution des échantillons médico-légaux sur la jeune fille. Les premières constatations de l'expert confirmeraient l'existence d'une blessure.