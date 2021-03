Tai, un Bruxellois, emprisonné une semaine pour sa "ressemblance" avec un criminel

Un Bruxellois de 26 ans vient de passer une semaine en prison à cause d'une ressemblance très vague avec un escroc recherché par la police. Les deux hommes ont la peau noire mais au-delà de ça, tout les oppose. La famille du jeune homme a dû se mobiliser pour prouver son innocence.

Deux jours après sa libération, c’est un jeune homme toujours marqué, bouleversé que l’on rencontre. "C'est traumatisant. Il y a un côté de moi qui a un peu peur. Tellement que tout est surréaliste, je n'ai pas les mots."

Tai a 26 ans et sa vie bascule le 10 mars dernier. Il raconte: "Imagine, tu commences ta journée comme chaque jour, tu vas au boulot. Un moment donné, la police t'appelle de complètement nulle part. On te dit que tu vas rentrer chez toi parce qu'on a des preuves contre toi. Du jour au lendemain, il y a ta vie qui change complétement parce qu'un gars sur cette terre te ressemble."

Tout part d'un appel à témoin diffusé en juin dernier. Cet individu sur les images est recherché pour escroquerie à la carte de crédit. Le préjudice : 20.000 euros.

Photo de l'appel à témoins

Un citoyen découvre les images. Il dit reconnaitre Tai et préviens la police. Le jeune homme passe 8 jours à la prison de Saint Gilles. Seul dans sa cellule, une expérience traumatisante. "C'est vraiment l'enfer sur terre. Si au moins j'avais fait quelque chose, je saurais pourquoi je suis ici."

Ce samedi midi, son avocate ne comprend toujours pas et les questions sans réponse restent nombreuses. Elle fait savoir: "Quand on compare les photos, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce qui est dramatique, c'est que cette erreur aurait pu être dégonflée en une demi-heure au commissariat de police."

Soutenu par ses proches, ses amis, sa famille, sa petit amie, Tai espère aujourd’hui la fin de ce cauchemar le plus rapidement possible. Un non-lieu devrait être prononcé mais en attendant le jeune homme reste toujours inculpé dans cette affaire.