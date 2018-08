Tensions entre les sans-abri et les migrants à Bruxelles: l'accueil de nuit a dû être suspendu hier soir

La plate-forme pour l'hébergement des migrants s'est vue contrainte de suspendre leur accueil lundi soir. Dimanche soir, des personnes essentiellement sans-abri se sont montrées agressives au centre exploité par la plate-forme à Haren. La situation s'est également tendue depuis quelque temps au Parc Maximilien.

L'initiative citoyenne a porté un message, globalement bien compris par les personnes présentes au Parc Maximilen. "La majorité d'entre elles se montrent compréhensives et vont désormais essayer de répandre ce message", précise son porte-parole Mehdi Kassou à l'agence Belga.



Mais comme la veille, quelques individus sans-abri étaient présents et se sont montrés menaçants. Il n'y a donc pas eu d'accueil organisé par la plate-forme hier. "Des mesures fermes pour protéger les membres sont nécessaires", poursuit le porte-parole.



Sans trop s'avancer, il espère que cette suspension pourra être levée mardi. Les responsables du mouvement citoyen évalueront la situation après avoir repris la température au Parc Maximilien.



Hier soir, l'heure était donc à la "débrouille" pour les quelque 500 migrants accueillis au quotidien par la plate-forme, au centre "La Porte d'Ulysse" et chez des particuliers. S'il ne disposait pas de chiffre précis, M. Kassou estime qu'au moins une centaine a passé la nuit dans le Parc.