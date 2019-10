Thomas Cook en faillite, une employée en larmes apprend qu'elle perd son travail: "J'adorais ce que je faisais" (vidéo)

Alors qu'elle est en vacances, Pascale, employée dans une agence Neckermann à Bruxelles, apprend la faillite officielle de Thomas Cook. Très émue, elle explique comment elle a vécu ce moment difficile.

"Je suis pour le moment en vacances", explique Pascale, contactée via Skype. "J'ai appris la nouvelle par mes collègues."

Ses collègues et elle ont un groupe sur Whastapp grâce auquel elles se tenaient au courant de la situation. Suite à la faillite de Thomas Cook, l'agence Neckermann de Bruxelles où Pascale travaillait, va fermer définitivement. "Nous avons travaillé jusqu'au 30 septembre, on sera payées pour le mois de septembre."





"On a espéré jusqu'au bout"

Et puis, plus rien. Une situation difficile à vivre, pour Pascale, qui a déjà vécu ça avec son ancien employeur, ING. "J'adorais le contact avec les clients. Ça fait deux fois que je dois renoncer à quelque chose que j'aime. D'abord avec ING, maintenant avec Neckermann. Si j'ai pas de contact avec la clientèle, ça ne m'intéresse pas."

Son expérience chez Neckermann n'aura duré que 6 mois : "Ça a été trop court", déplore Pascale. "Quand je pense à mes collègues qui ont 20 ans de boite, j'imagine pas ce que ça peut être pour elles. Elles doivent être dévastées de cette nouvelle. On a espéré jusqu'au bout, que quelqu'un vienne nous sauver, parce que c'est quand même une boîte légendaire en Belgique."