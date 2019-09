Thomas, David et leur fille Louane devaient embarquer pour le Canada: l'enfant de 3 ans leur a été retiré à l'aéroport de Bruxelles

Thomas et David devaient embarquer vendredi pour un séjour au Canada. A leurs côtés se trouvait la petite Louane, la fille biologique de Thomas dont ils ont obtenu la garde exclusive. Mais au moment de passer la douane, la petite famille est emmenée dans une zone de rétention où elle attend pendant 10 heures. Il leur est impossible de quitter le territoire à cause d'une ordonnance établie en juin par la justice française. Selon le couple, cité par les journaux du groupe SudPresse, un signalement de disparition aurait été établi auprès de la justice française par la famille maternelle de Louane dont le couple est sans nouvelle depuis des mois.

Et d'expliquer au journal "La Capitale", qu'ils ont bien essayé de renouer le contact avec la mère de Louane, en habitant le Périgueux en France, mais selon leurs dires, cette dernière ne voulait plus voir sa fille, et ne répondait plus à leurs messages. Le couple s'est donc récemment installé à Woluwé-Saint-Lambert.

Samedi, leur fille a été rapatriée en France. Et c en'est que mardi que Thomas et David ont appris où elle se trouvait. Louane a été placée dans une famille d'accueil dans le Périgueux mais ils n'ont pas le droit de lui parler.

C'est la justice française qui tranchera son cas.