Tickets STIB gratuits et vitesse limitée à 50 km/h: Bruxelles passe en phase d'intervention

Les concentrations moyennes de particules fines PM2,5 sur 24 heures sont toujours supérieures à 35µg/m3 dans les trois régions, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine) vendredi. Etant donné qu'elles devraient rester supérieures à ce seuil plus de deux jours consécutifs, la phase d'information et intervention est activée en Région bruxelloise depuis ce samedi.

La vitesse sera dès lors limitée à 50 km/h en Région de Bruxelles-Capitale, sur les voiries où on peut habituellement rouler à 90 ou 70 km/h.

Les contrôles de vitesse seront renforcés par la police. Le ticket journalier Villo! ainsi que les métros, trams et bus de la STIB seront gratuits jusqu'à la fin de la phase d'intervention. Le chauffage au bois sera interdit d'utilisation s'il n'est pas le moyen de chauffage principal du domicile. La concentration moyenne des particules fines PM2,5 sur 24 heures était à 10h00 de 40 µg/m3 en Flandre, 39 à Bruxelles et 42 en Wallonie. Principalement émises par les gaz d'échappement et le chauffage domestique, les particules fines sont toxiques pour la santé et peuvent pénétrer profondément dans les poumons.

En fonction de leur taux de concentration, de la durée d'exposition et de la sensibilité des personnes exposées, elles peuvent favoriser l'apparition ou aggraver les symptômes de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les concentrations élevées de particules s'expliquent par le fait que la pollution atmosphérique - provenant de l'industrie, de l'agriculture, du trafic et du chauffage des bâtiments - est peu dispersée en raison de conditions météorologiques défavorables (vent faible). En raison du temps froid, les émissions provenant du chauffage des bâtiments, principalement dues aux poêles à bois, sont également plus élevées.