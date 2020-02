Touchée par le sort de Quaden, Kim, jeune femme atteinte de nanisme, se confie: "Les moqueries et regards sont incessants" (vidéo)

Le bouleversant témoignage de Quaden, ce jeune Australien de 9 ans atteint de nanisme et harcelé par ses camarades, émeut également en Belgique. Les personnes de petites tailles font très régulièrement l'objet de moqueries. Une situation que Kim, une Bruxelloise de 29 ans, subit quotidiennement.

Kim, une jeune Bruxelloise atteinte de nanisme, a entendu le cri du cœur de Quaden, cet enfant nain de 9 ans harcelé par ses camarades de classe. "Je comprends évidemment le mal-être de ce petit garçon, confie-t-elle à RTLINFO. On est différents et on vit quotidiennement la même histoire à peu près. Je n'ai pas été harcelée à l'école, mais ce qui m'a surtout frappée, ce sont les mots de la mère de Quaden au sujet des regards quotidiens et des moqueries".



"Les gens ne se rendent pas compte qu'à la fin de la journée, 100 personnes [nous ont dévisagés]"

La jeune femme subit principalement ces moqueries en rue. Les remarques ou des regards lourds, avec lesquels elle a appris à vivre, mais qui continuent de blesser. "Le regard reste difficile à digérer à la fin de la journée car les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas les seuls à regarder: on en digère 60, voire 100 par jour, comptabilise Kim. C'est à nous de faire le travail en fin de journée, quand on rentre".



Quand Kim promène son fils, elle doit subir d'odieuses remarques de certains parents

Il y a un peu plus d'un an, Kim est devenue maman d'un petit garçon. Selon elle, comprendre et accepter la différence s'apprend dès le plus jeune âge. "Parfois, je suis dans les transports, je pousse la poussette de mon fils et je vois des parents qui tapent sur la manche de leur enfant pour dire 'Regarde, regarde!', raconte Kim. L'éducation chez les parents est beaucoup plus relâchée. Et puis à l'école, on ne parle pas assez de la différence".

Kim estime aussi subir une discrimination à l'embauche. Il y a trois ans, elle a ouvert une chaîne Youtube où elle raconte son quotidien. Une forme d'exutoire qui a déjà convaincu 80.000 abonnés.