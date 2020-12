Tout Bruxelles passe en zone 30 km/h dès ce 1er janvier 2021

Dans l'actualité de ce mardi, sachez qu'à partir du 1er janvier, tout Bruxelles va passer en zone de circulation limitée 30 km/h. La majorité des rues seront limitées à 30 kilomètres à l'heure sauf sur les grands axes. Les panneaux indiquant les 50km/h commencent à être retirés un peu partout. De son côté, Bruxelles mobilité a lancé une campagne d'affichage pour informer les Bruxellois et les navetteurs.

La porte-parole de Bruxelles, Camille Thiry nous expliquait ce changement dans le RTLinfo 13h: "Ce sera le 30 kilomètres/heure comme règle de base pour la circulation excepté sur les axes structurants où il y aura des panneaux indiquant 50 ou 70 kilomètres/heure qui indiqueront qu'on peut rouler à cette vitesse. On change en fait le paradigme de la ville. A côté de cette campagne d'information, on va aussi avoir une campagne plus de sensibilisation pour inciter les gens à comprendre les bénéfices de ce changement. Après ces grandes campagnes, début 2021, il y aura des contrôles et éventuellement de la répression si nécessaire."