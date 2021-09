Toxicomanes agressifs sur le Parvis de Saint-Gilles: les cafés et restaurants vont fermer en guise de protestation

Les cafés et restaurants du Parvis de Saint-Gilles, un quartier animé et fréquenté de la commune bruxelloise de Saint Gilles fermeront mercredi leurs établissements à partir de 16h pour marquer leur mécontentement et leur souhait que les autorités agissent contre l'augmentation du nombre de toxicomanes incontrôlables qui troublent leurs clients en terrasse et amènent une insécurité croissante. Un centre d'aide sociale présent sur le Parvis a toujours attiré quelques marginaux mais ils sont désormais beaucoup plus nombreux et certains agressifs. Ce phénomène est notamment lié à la période de confinement comme nous l'expliquions récemment dans un article traitant d'un problème similaire dans la commune bruxellois de Schaerbeek (lire notre article Serkan, un père de famille en colère: le quartier de l'école de ses enfants à Schaerbeek devenu infréquentable à cause des toxicomanes?).