Tragique accident à Koekelberg: une femme (30 ans) fauchée mortellement sur un passage piéton

Drame à Koekelberg en fin de matinée ce dimanche. Une femme âgée de 30 ans a été percutée mortellement par une voiture alors qu'elle traversait sur le passage piéton. Le conducteur âgé de 19 ans a été arrêté. Le Parquet de Bruxelles est descendu sur place.

"Plusieurs ambulances, police, tente bleue dressée à Koekelberg", nous écrit l'un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous de notre site. Tragique accident en fin de matinée à Koekelberg en Région bruxelloise. Les faits se sont produits à proximité de la station Simonis sur l'avenue de Jette. Une femme, âgée de 30 ans, a été fauchée par un véhicule alors qu'elle traversait sur le passage piéton. Elle est décédée sur le coup après avoir été projetée à plus de dix mètres. Johann Berckmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest, indique: "Le Parquet est descendu sur place. Le conducteur de 19 ans n'a pas pris la fuite et a été interpellé. Il sera auditionné avant de décider de son placement en détention."

Il était environ 11h30 quand la victime a emprunté le passage pour piétons sur l'avenue de Jette. Deux véhicules se sont arrêtés pour lui céder le passage. Un troisième véhicule est alors arrivé et s'est décalé sur la droite en voulant contourner ces deux véhicules à l'arrêt. Le troisième véhicule - conduit par le jeune conducteur de 19 ans - a pris la piste cyclable. Arrivé à hauteur du passage pour piétons, il était trop tard. Il a fauché mortellement la femme âgée de 30 ans.