"J'ai été réveillé à 4h du matin par des bruits inhabituels", nous a écrit Pierre via le bouton orange Alertez nous ce mardi matin. Cet habitant d'une rue adjacente à l'Avenue Vandervelde à Woluwe-Saint-Lambert a été sorti de son lit par le bruit causé par le défilé de nombreux poids lourds sur l'avenue. "Généralement, c'est calme la nuit mais hier, dès 22h, j'ai remarqué un trafic plus important", précise-t-il.

Des travaux ont lieu de nuit entre le tunnel Léonard et le tunnel des Quatre Bras, ce qui nécessite une fermeture provisoire du ring. Une déviation est mise en place et elle emprunte l'Avenue Vandervelde à Woluwe-Saint-Lambert. Elle cause donc les nuisances sonores constatées par Pierre la nuit dernière. Philippe Jaquemyns, échevin des Travaux publics de la commune, le regrette: "On s'est étonné de cet itinéraire mais c'est l'administration flamande en charge des travaux, "Werken aan de Ring", qui a reçu l'autorisation. Nous sommes conscients des nuisances que cela peut causer aux habitants et nous souhaitons à l'avenir être consulté avant la mise en place de déviations."

Pour plus de calme la nuit, les riverains devront patienter jusqu'à ce vendredi 19 novembre, date de fin des travaux.