Trois mineurs rouent de coups un jeune homme à Uccle

Un jeune homme a été tabassé par trois mineurs mercredi dans le parc de Wolvendael, à Uccle. Les trois suspects ont été interpellés et privés de liberté. La victime subit une incapacité de travail de huit jours, indique jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant une information parue dans le quotidien La Dernière Heure.



Des policiers ont été alertés vers 21h30 de cris provenant du parc de Wolvendael. Ils se sont rendus sur les lieux et sont tombés sur un jeune homme présentant des traces de coups et de blessures. Trois mineurs ont été interceptés et privés de liberté. Les circonstances de l'agression n'ont pas encore été clairement établies mais la victime aurait été dépouillée de 50 euros.