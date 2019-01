Trois personnes intoxiquées à Forest finissent à l'hôpital: "Le détecteur CO des ambulanciers s'est immédiatement déclenché"

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour une intoxication au monoxyde de carbone à Forest. Trois personnes ont dû être évacuées et emmenées à l'hôpital.



"Vendredi vers 03h00, une ambulance a été appelée pour un malaise d'une dame à Forest, rue du Delta. Le détecteur CO (monoxyde de carbone) des ambulanciers s'est immédiatement déclenché en pénétrant dans l'appartement", a déclaré vendredi vers 9h00 Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Les occupants ont été évacués et l'appartement a été ventilé. Les pompiers sont ensuite venus sur place pour déterminer l'origine du CO. Ils ont constaté une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffe-eau de la cuisine. Sibelga a alors coupé l'arrivée du gaz et a également scellé le compteur", a expliqué Walter Derieuw.



Au cours de cette intervention, trois personnes ont dû être évacuées et emmenées vers un hôpital. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger.