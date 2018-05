Trois tunnels fermés à Reyers: heure de pointe normale ce matin, "les automobilistes se sont adaptés"

L'heure de pointe se déroule normalement ce mardi matin, indique Inge Paemen de Bruxelles-Mobilité. La circulation avait été extrêmement difficile lundi à cause de la fermeture simultanée de trois tunnels dans le quartier Reyers, à Bruxelles. "Les automobilistes se sont adaptés", semble-t-il.



"L'heure de pointe matinale se déroule raisonnablement", signalait Mme Paemen vers 08h00. "On constate un peu de ralentissement sur la E40 où les bandes de circulation ont été réduites en direction de Reyers-Meiser et de Reyers-Centre mais pour le reste, c'est une heure de pointe habituelle." La sortie à Tervuren vers la N3 est également plus dense qu'à la normale mais cela n'a rien d'étonnant vu qu'il s'agit d'un itinéraire de déviation, explique pour sa part le Centre flamand de mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Lundi, la nouvelle phase de rénovation des tunnels à Reyers a démarré. Le tunnel Meiser a rouvert au trafic mais les travaux dans le tunnel Reyers-Montgomery ont débuté dans les deux sens ainsi que dans le tunnel Meiser en direction de la E40. Les trois sont ainsi fermés simultanément.

Selon Bruxelles-Mobilité, le chaos constaté lundi s'explique en partie parce que beaucoup d'automobilistes ont manqué les panneaux d'information indiquant comment contourner le chantier. Le tunnel Meiser en direction de la E40 ne rouvrira pas avant mi-janvier 2019 tandis que le tunnel Montgomery restera fermé en direction de la E40 jusqu'à la fin 2018 et en direction de Montgomery jusque début 2019.