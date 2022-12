Trouble à l'ordre public, dégradations, feux d'artifice: affrontements entre supporters et police à Bruxelles après la défaite du Maroc

Une centaine d'arrestations administratives pour trouble à l'ordre public et quatre arrestations judiciaires ont eu lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à l'issue de la défaite de l'équipe nationale marocaine en demi-finale de la Coupe du monde, a fait savoir la police locale de Bruxelles-Ixelles dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Ces arrestations ont eu lieu en raison de trouble à l'ordre public, de dégradations sur deux véhicules de police et de la possession de feux d'artifice 'cobra', alors que la possession et l'utilisation privées de ceux-ci sont interdites en Belgique", explique la police.

Immédiatement après le match, le boulevard du Midi (en direction de la porte d'Anderlecht) et le boulevard Poincaré ont été fermés préventivement à la circulation, ainsi que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi. "Après le match, il n'y a pas eu de rassemblement de foule, mais des troubles de l'ordre public ont été constatés" dans plusieurs secteurs, souligne la police. "Nous avons, à nouveau, constaté une utilisation importante des moyens pyrotechniques."

Selon notre équipe sur place ce mercredi soir dans les rues de Bruxelles, "tout est allé très vite". Une fois le match terminé, "une quarantaine de jeunes ont provoqué les policiers, quelques feux de cartons et poubelles ont été déclenchés au milieu du boulevard Lemmonier", explique notre journaliste. En quelques minutes, la police est intervenue et a neutralisé ces casseurs "avec des bombes lacrymogènes et la pompe à eau."

Les "gilets verts" comme on les appelle - c'est-à-dire les habitants et supporters qui tentent de maintenir le calme - sont aussi intervenus pour éteindre les petits feux.

Malgré la défaite, les supporters marocains étaient nombreux, au coup de sifflet final, à fêter leur équipe nationale et à être fiers du parcours historique.

Des incidents à Anvers

Quelques incidents ont aussi été enregistrés à Anvers. Plusieurs personnes ont été interpellées en lien avec ces incidents. "Cette fois, peu de gens sont descendus dans la rue, mais ceux qui sont présents n'ont souvent pas les meilleures intentions", explique le porte-parole de la police, Willem Migom.

Des feux d'artifice ont entre autres été tirés. C'est le cas notamment sur la Turnhoutsebaan. Plusieurs véhicules à partir desquels des feux d'artifice et de Bengale étaient lancés ont par ailleurs été saisis par la police, qui est intervenue avec un canon à eau.