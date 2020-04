Uccle: une maison de repos évacuée suite à un incendie

Un incendie s'est déclaré vendredi soir vers 22h30 dans la maison de repos "Domaine du Neckersgat", située avenue Achille Reisdorff à Uccle, a déclaré à Belga le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès, confirmant une information de Sudpresse. "Le feu a pris au niveau de la toiture, du 'roofing' plus exactement. Mais la cause n'est pas encore connue", a-t-il expliqué. L'incendie n'a pas fait de blessés mais une vingtaine de résidents doivent être relogés dont une résidente qui présentait depuis ce vendredi des symptômes du coronavirus. Elle a été directement transférée vers un hôpital. "L'incendie a en effet pris au niveau du 'roofing', au troisième étage, et a été relativement vite maîtrisé par les pompiers", a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Source: @Uccle-Twitter

Selon ce dernier, l'origine serait accidentelle. "Ce troisième étage n'hébergeait que des vestiaires mais l'extinction a provoqué des dégâts des eaux à l'étage du dessous. Les résidents ont donc été évacués vers la chapelle de la maison de repos. Ceux qui doivent être relogés ailleurs ont ensuite été évacués par des bus de la Stib. Ils seront relogés dans d'autres maisons de repos", a indiqué le porte-parole des pompiers, qui précise que cela concerne 21 résidents.

Le bourgmestre d'Uccle, qui est descendu sur les lieux, a quant à lui évoqué 19 résidents à reloger.Par ailleurs, le bourgmestre comme les pompiers indiquent qu'une résidente présentait des symptômes du Covid-19 depuis ce vendredi. Elle a donc, elle, été transférée directement vers un hôpital."Quatre personnes ont été en contact avec cette résidente lors de l'évacuation. Elles vont être décontaminées à la caserne centrale des pompiers, avenue de l'Héliport", a encore déclaré Walter Derieuw. Ces personnes sont des policiers et des membres du personnel de la maison de repos."Il n'y a donc pas eu de blessé mais il y a des dégâts matériels importants", a ajouté le bourgmestre, Boris Dilliès. "Mais toute une partie du bâtiment n'a pas été touchée et donc la plupart des résidents vont pouvoir rester dans leur logement."