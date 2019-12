Un accident dans le centre de Bruxelles fait deux blessés: l'un d'entre eux a dû être désincarcéré

Une collision entre deux véhicules, dimanche vers 6h, boulevard Barthélémy à Bruxelles, a fait deux blessés, l'un des deux conducteurs devant être désincarcéré de sa voiture, ont annoncé dimanche les pompiers de Bruxelles.



La collision s'est produite entre une BMW X5 et une Seat Ibiza. Personne n'a été blessé dans la BMW mais dans l'autre voiture, plus petite, un passager et le conducteur ont été blessés. Ce dernier se trouvait coincé dans son véhicule accidenté et a dû être désincarcéré par les services de secours. Les deux blessés ont été emmenés à l'hôpital mais on ne connaît pas la gravité de leurs blessures. La police enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.