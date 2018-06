Un accident entre une voiture et un taxi à Schaerbeek fait deux blessés: l'un des conducteurs était sous l'influence de stupéfiants

Deux personnes ont été blessées lors d'un accident de roulage entre une voiture et un taxi qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Schaerbeek.

Le conducteur de la voiture était sous influence d'alcool et de stupéfiants, et plusieurs personnes ne portaient pas leur ceinture de sécurité, indique lundi le parquet de Bruxelles.



L'accident s'est produit vers à 01h00 dans la chaussée de Haecht à Schaerbeek. Sur place, la police a constaté la présence d'un taxi couché sur le flanc et d'une autre voiture à l'arrêt dont l'avant était complètement détruit. Un des passagers de la voiture était couché au sol et a été transféré dans un état critique à l'hôpital.



Une vitesse trop élevée



Entre temps ses jours ne sont plus en danger. Le chauffeur du taxi a également été blessé.Un expert automobile a été désigné et s'est rendu sur les lieux. Les premiers éléments d'enquête démontrent que le taxi avait déjà commencé une manoeuvre de demi-tour et la voiture qui roulait à une vitesse trop élevée, n'a pas pu éviter le taxi.

Les véhicules accidentés ont fait l'objet d'un dépannage judiciaire.