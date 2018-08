Un accident impliquant une voiture de police fait 7 blessés dans le centre Bruxelles (photos)

Un accident impliquant une voiture de la police fédérale est survenu peu avant 18H à Bruxelles. En tout, sept personnes ont été blessées.

"Que se passe-t-il dans le centre?", se demande un témoin après avoir aperçu une voiture de police accidentée près du parc royal. Via notre bouton orange Alertez-nous, des photos de l'accident nous sont parvenues. On y voit le véhicule de police après l'intervention des secours.

Selon un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, l'accident a impliqué deux véhicules: l'un de la police fédérale et l'autre, celui d'un conducteur lambda. L'accident est survenu peu avant 18H00 au croisement des rues Royale et de la Loi à Bruxelles et a fait sept blessés, selon une information de nos confrères de la RTBF. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Saint-Jean et au CHU Saint-Pierre. Leurs jours ne sont pas en danger. Toutes les personnes sont conscientes.



La circulation était perturbée, mais aucune voie n'a été entièrement fermée. Le lieu de l'incident est délimité pour procéder aux constatations d'usage. Le trafic des trams 92 et 93 a été interrompu. Les deux agents du véhicule de police ont été blessés. Ils ont dû être extraits de leur véhicule par les pompiers. Plusieurs ambulances et un camion de désincarcération des pompiers de Bruxelles ont été mobilisés.