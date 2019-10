Un arbitre tabassé après un match de football à Anderlecht: "10 à 15 personnes sont arrivées sur le terrain avec des battes en fer"

Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes entre des individus.

Samedi 26 octobre, une rencontre opposait les équipes U17 du club du RSC Anderlecht à l'ASE de Chastre. La rencontre a eu lieu rue du Transvaal à Anderlecht. Le match s'est déroulé sans encombre, jusqu'à ce que des personnes s'en prennent physiquement à l'arbitre.

Loïc (prénom d'emprunt) nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous. Le jeune homme n'était pas sur place mais a été alerté par une connaissance. Il nous explique qu'à l'issue du match, une dizaine de personnes ont débarqué sur le terrain. "10 à 15 personnes sont arrivées avec des battes en fer et ont commencé à frapper l'arbitre. Il a été blessé au visage", nous confie-t-il. Suite à cela, ambulances et forces de l'ordre ont été déployées.

Une enquête est en cours



La porte-parole de la police d'Anderlecht nous confirme avoir été dépêchée sur place. "L'arbitre, un jeune homme de 18 ans, a été violemment frappé. Il a été transporté à l'hôpital. Il présente une incapacité de 8 jours", nous indique-t-elle. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les agresseurs qui avaient déjà pris la fuite lorsque la police est arrivée. La police ne confirme pas le nombre de personnes impliquées dans cette agression.

A l'heure actuelle, rien ne prouve que l'homme a été frappé pour sa qualité d'arbitre. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes entre des individus.