Un arbre déraciné par le vent à Anderlecht cause des dégâts à une façade: "Mon mari et moi n’avions jamais vu ça" (vidéo)

Les fortes rafales de vent de mardi soir ont causé le déracinement d'un arbre à Anderlecht, entraînant des dégâts sur la façade d'un immeuble, nous signale Anne via le bouton orange Alertez-nous. "A cause du, vent, l’arbre s’est déraciné et est tombé. En se cassant en plusieurs parties, il a fait, comme dégâts, des trous sur la façade sur notre terrasse. Le toit de notre armoire et notre cage de transports ce sont envolés, mon mari et moi n’avions jamais vu ça. C’est à peine si nous pouvions respirer, les enfants étaient en panique, cela a été dur de les calmer. Heureusement, pas de blessé", commente-t-elle.