Un avion TUI fait des boucles au-dessus de l'aéroport de Bruxelles: "Il vole à basse altitude depuis un bon moment"

Vous êtes nombreux à nous signaler, via le bouton orange Alertez-nous, qu'un avion fait des boucles au dessus de Brussels Airport ce matin. "Il vole à basse altitude depuis un bon moment", nous disait Fabienne à 11h15. "Un avion de la compagnie TUI fait des essais au dessus de Wezembeek-Oppem. C’est la 6ème fois qu'on le voit décoller, faire la boucle et atterrir pour redécoller", écrit une autre personne.

Il s'agit tout simplement d'un écolage de pilotes, qui se fait, une fois n'est pas coutume, à l'aéroport national, étant donné qu'il y a peu de trafic, nous explique Philippe Touwaide, le Directeur du Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National. "D'habitude, on le fait à Charleroi ou à Ostende", nous précise-t-il.

Les pilotes s'entraînent à faire des "touch and go" avec un moniteur, détaille le médiateur. "C'est une opération qui permet d'entraîner les pilotes aux procédures d'atterrissage et de remettre les gaz". L'exercice va se poursuivre ce mercredi et est "totalement sous contrôle".

Il s'agit du stade final de la formation pour l'obtention de la licence de pilote. "C'est le moment où ils sont pratiquement opérationnels".



