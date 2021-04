Un avocat du barreau de Bruxelles dépose plainte contre un policier: "Il a pris son arme et l'a chargée devant moi"

Un jeune avocat aurait été menacé par un policier armé dans les couloirs d'un commissariat bruxellois. Il s'était trompé de chemin après avoir assisté une personne lors d'une audition. Le juriste raconte être tombé sur un agent particulièrement agressif qui a sorti son arme. Il a déposé plainte.

Fares Mahloul est un jeune avocat du barreau de Bruxelles. Mardi, il venait de terminer d’assister un de ses clients lors d’une audition de police dans un commissariat du centre de Bruxelles. Bien qu’habitué des lieux, il se trompe de couloir et tombe sur un policier en tenue civile. Ce dernier l’interroge sur sa présence et lui demande de porter son masque.

"J'ai répondu: 'Monsieur, je suis avocat et je viens pour faire mon travail'. Je lui ai demandé aussi de porter son masque. Il m'a dit: 'attends'. J'ai attendu un peu, il est entré dans son bureau. Il a pris son masque et une arme. J'étais étonné. Il a chargé l'arme devant moi et m'a dit clairement : 'On va régler ça'. J'ai paniqué", raconte Fares Mahloul.



Le jeune avocat raconte la scène a son maître de stage. Pour ce dernier, le délit de faciès et la tentative d’intimidation ne font aucun doute. "Il met le chargeur dans son arme et prend son arme au niveau du torse et il se met dans une position de combat. Il intime l'ordre à Fares de se retourner, le pointe avec un doigt et le pousse avec le doigt et lui dit: 'tu avances et on va régler ça tout de suite. Donc pour exercer un pouvoir. C'est pour dire, 'c'est moi le chef ici, que tu sois avocat ou pas, je n'en ai rien à cirer'", explique Alaya Kahloun, avocat pénaliste - Maître de stage de Me Mahloul.



Le jeune avocat a confié son affaire a deux ténors du barreau Maitre Sébastien Courtoy et Jonathan De Taye. Ils ont d’ores et déjà demandé la saisie des images de la caméra de surveillance du commissariat. Une plainte a été déposée auprès du comité P et du procureur du Roi, une autre le sera avec constitution de partie civile.