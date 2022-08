Un bâtiment de 8 étages évacué à Evere mercredi soir à la suite d'un incendie

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans un immeuble à habitation situé avenue des Anciens Combattants à Evere, selon les pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas eu de victimes, mais l'ensemble du bâtiment de huit étages a dû être évacué.

Plusieurs habitants de l'immeuble ont appelé les services de secours mercredi soir, peu avant 19h00, décrivant la présence de fumée dans le bâtiment. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, plusieurs habitants avaient évacué d'eux-mêmes. "Nous avons demandé aux autres occupants de rester dans leurs appartements et de se rendre sur leurs balcons", a déclaré jeudi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un incendie dans un boîtier électrique au deuxième étage, et la fumée s'est propagée par la gaine technique aux autres niveaux", a-t-il expliqué. Les pompiers ont d'abord essayé de ventiler le bâtiment, en vain. La décision d'évacuer complètement les lieux a dès lors été prise. Ce qui a été fait, avec l'aide de la zone de police Bruxelles-Nord. Les portes et fenêtres ont ensuite été ouvertes dans tout le bâtiment.

"Après une demi-heure, il n'y avait plus de fumée ou de monoxyde de carbone à l'intérieur et tout le monde a pu rentrer", a poursuivi le porte-parole des pompiers. "La cause de l'incendie est probablement accidentelle. Comme il s'agissait d'un incendie dans un boîtier électrique, l'électricité a été coupée dans tout le bâtiment".