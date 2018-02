Un blogueur bruxellois brûle le livre de l'avocat de Marc Dutroux, profère des menaces et se fait arrêter par la police

Le blogueur Cédric Z., interpellé par la police vendredi soir en lien avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où il brûle le livre de l'avocat de Marc Dutroux, Me Bruno Dayez, a été inculpé de menace, avec ordre ou sous conditions, d'un attentat criminel, a indiqué samedi en fin de journée le parquet de Bruxelles. Après son audition par le juge d'instruction, il n'a pas été placé sous mandat d'arrêt mais a été libéré sous conditions. Une des conditions est notamment de ne plus faire de commentaire sur Marc Dutroux et sur son avocat.





Il appelle les citoyens à se révolter au nom des victimes de ce "monstre"



Dans la vidéo en question, le blogueur brûle le livre de l'avocat intitulé "Pourquoi libérer Dutroux?". Il fait valoir que des actes plus conséquents pourraient suivre, notamment à l'encontre de Bruno Dayez. Il appelle les citoyens à se révolter au nom des victimes de ce "monstre", indéfendable selon lui.



Marc Dutroux a été condamné le 17 juin 2004 à perpétuité. L'avocat plaide dans son livre en faveur de sa libération conditionnelle. Plus généralement, il défend l'abolition de la perpétuité et l'instauration d'un plafond de peine à 25 ans, considérant que le système carcéral a vocation à réinsérer les détenus dans la société. Le blogueur a entre autres organisé début septembre une manifestation devant le cabinet de l'avocat à Schaerbeek.