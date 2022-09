Un Bruxellois de 16 ans a recréé le réseau métro de la STIB sur Minecraft: "La station la plus difficile à faire, c'était Erasme"

Un jeune YouTuber de 16 ans a recréé l’entièreté du réseau métro de la STIB dans le célèbre jeu vidéo Minecraft. Et la société des transports en commun bruxellois a apprécié le geste, au point de partager sa création.

Mickaël Ba, alias "DocteurGaufre" sur YouTube, a 16 ans. Il est actuellement élève en rhéto à Bruxelles.

Comme beaucoup de joueurs, il est fan de Minecraft, un (vieux) jeu vidéo dans lequel on peut construire toutes sortes de décors avec des blocs. Et parallèlement, il adore le métro bruxellois car il l’emprunte quasi quotidiennement depuis qu’il est petit.

Il a donc fusionné ses deux passions grâce à un "mod" (une option, une 'modification' du jeu vidéo original) qui permet de créer des lignes de train. Il a ainsi recréé le réseau de métro de la STIB !

Au total, ça lui a pris plus de 400 heures de jeu. Il a fait ça seul après les cours et pendant les vacances… "Je me suis énormément basé sur des images qu'on trouve sur internet et des vidéos YouTube. La station qui a été la plus difficile à faire, c'était Erasme, car elle une architecture assez particulière", nous a-t-il confié.

La STIB a partagé ses créations, et il s’est senti honoré :