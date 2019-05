Un Bruxellois se bat depuis 10 ans pour maintenir les pavés de l'avenue du port: "Ils ont une valeur historique" (vidéo)

Il existe des Bruxellois prêts à tout pour conserver leur patrimoine et leurs quartiers tels quels. Ces cinq dernières années, il y a eu 50 demandes de classement de lieux emblématiques. Elles concernent des bâtiments, des arbres, des places et mêmes des pavés ! La moitié a abouti.

Les riverains peuvent être très attachés à une villa, des jardins, une place,... Au point qu'ils introduisent des demandes pour les préserver. RTLINFO a rencontré l'un deux, Patrick Wouters, un passionné d’Histoire. Cela fait dix ans qu’il tente de sauver les pavés de l’avenue du Port. "Au départ, on ne pense pas que ça va durer aussi longtemps, on se dit que ça va durer trois mois, dit-il. Bon, ça fait maintenant dix ans que ça dure et je continue. J'étais guide touristique bénévole à Laeken pour le patrimoine industriel du XIXe siècle, donc quand j'ai appris qu'on voulait bétonner l'avenue du port j'ai dit "Over my dead body" (il faudra me passer sur le corps, ndlr)".





Chaque jour, 30 trains arrivaient, remplis de marchandises à Tour et Taxis

Patrick Wouters explique pourquoi selon lui, remplacer les pavés de cette voie historique menace le patrimoine. "L'avenue du port est la dernière avenue industrielle et portuaire d'importance de Bruxelles. Elle date de 1905. Elle permet de comprendre l'ampleur des marchandises qui sortaient de Tour et Taxis. C'est-à-dire, le contenu de trente trains par jour!", dit-il.





Les demandes ont abouti pour la villa Dewin et le supermarché désaffecté de la bascule

L’avenue du port n’a pas encore obtenu de classement au patrimoine. Les procédures sont très longues. Sur 52 demandes en 2014, 26 sont toujours en cours d’examen. Parfois cela aboutit, comme pour la villa Dewin et une partie de ses jardins à Forest. Ces demandes de classement sont souvent le dernier recours contre un projet immobilier. À Ixelles, un ancien supermarché est devenu un atelier de street art, car les riverains ont découvert qu’il s’agissait d’une ancienne patinoire à roulettes de 1907 et se sont opposés à la construction de logements.





Place du Jeu de balle, un abri antiaérien a été découvert, mais n'est pas accessible!

Place du jeu de Balle, c’est un abri antiaérien qui a été classé grâce aux habitants. Il devait y avoir un parking souterrain dans ce lieu de mémoire datant de la Seconde Guerre mondiale. "C'est bien de visiter et de savoir que c'est ça qui a aidé les gens durant la grande guerre", dit un passant. Malgré le classement au patrimoine, il n’y a pour l’instant pas eu d’investissement pour rendre le site accessible au grand public.

Seize lieux ont été classés depuis 2014 grâce à l’amour des Bruxellois pour le patrimoine de leur ville.