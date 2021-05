Un bus pour informer les futur(e)s entrepreneur(e)s bruxellois(e)s

L’Infobus du 1819 constitue un nouveau service de proximité bruxellois. Le 1819 est le numéro d'appel destiné aux entrepreneurs et aux commerçants bruxellois. Des conseillers les informent par téléphone et les aiguillent dans les démarches à effectuer. Ce service va désormais à la rencontre des entrepreneurs. L’objectif est d’aller à la rencontre de tous les Bruxellois et Bruxelloises qui ont soif d'entreprendre. Les équipes du 1819 apportent une information personnalisée au cœur de chaque quartier

Le bus va sillonner la région bruxelloise pendant 4 mois en proposant des permanences mobiles gratuites. L’itinéraire de l’Infobus sera mis à jour régulièrement sur le site www.1819.brussels/infobus. L'Infobus a commencé sa tournée ce mardi 25 mai, square Albert 1er à Anderlecht.