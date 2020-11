Un cambrioleur aux "gants chaussettes" arrêté à Ixelles: il ne voulait laisser aucune empreinte

Les faits se sont déroulés le 14 novembre, avenue Louise à Ixelles. Les forces de l'ordre sont appelées pour un cambriolage en cours. Arrivées sur place, elles bouclent le quartier afin d'empêcher la fuite du malfrat, indique la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Ce dernier est finalement arrêté par une patrouille de la brigade anti-agressions dans la cour arrière du bâtiment cambriolé, à savoir un bureau de profession libérale. Lors de son interpellation, l'homme porte des chaussettes sur les mains. Il les avait ôtées de ses pieds afin de s’en faire des "gants" voués à masquer ses empreintes digitales et, dès lors, son identité. Lors de son arrestation, il détient un pied de biche. Un ordinateur portable et un écran de télévision sont retrouvés, abandonnés à proximité du bâtiment. Dans sa voiture, les policiers découvrent un portefeuille volé, 7 GPS, 26 DVD et 2 jeux vidéos. Tout l'attirail pour commettre ses effractions était également présent.

Une centaine d'objets "d'origines douteuses"

Lors de la perquisition effectuée à son domicile situé à Laeken, les policiers repèrent "une centaine d’objets d’origines douteuses, dissimulés dans la cave du suspect". Un gilet pare-balles, 3 tableaux, une bonne vingtaine d’ordinateurs portables, 15 claviers d’ordinateur, 2 GPS supplémentaires, une vingtaine de montres de marques diverses ont été embarqués.

Lors de son audition, le suspect, déjà connu des services de police pour 56 faits judicaires dont 29 faits de vols qualifiés, a reconnu l’ensemble des faits portés à sa charge. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles qui a saisi le juge d’instruction. Le juge d’instruction a placé le suspect sous mandat d’arrêt.

