Un camion de pompiers a été la cible de projectiles lundi soir à Bruxelles: "Nous allons porter plainte"

Un camion de pompiers a été la cible de projectiles lundi soir vers 20h30, rue du Rempart des Moines à Bruxelles, a indiqué mardi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Personne n'a été blessé mais la direction condamne fermement toute forme d'agression contre ses pompiers et exprime son soutien au personnel opérationnel. Nous allons également porter plainte et, le cas échéant, nous constituer partie civile", a-t-il expliqué.





Deuxième incident en quelques jours



Il s'agit du deuxième incident en quelques jours dont sont victimes les pompiers de Bruxelles. Vendredi dernier, l'un d'eux a été blessé lors d'une intervention à la Cité Modèle à Laeken après avoir reçu un coup de poing au visage. Une information judiciaire est en cours afin de savoir ce qu'il s'est exactement passé. Mais selon le parquet de Bruxelles, il est déjà certain que l'homme qui a donné le coup de poing était sous influence de l'alcool.

Revoir le reportage sur l'agression d'un pompier lors d'une intervention à Laeken: