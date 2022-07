Un cocktail avec une vue imprenable sur la ville: les rooftops, ces bars perchés qui font rêver les Bruxellois (vidéo)

Et si vous preniez un peu de hauteur ? Cet été, les Belges sont de plus en plus nombreux à chercher des lieux originaux pour boire un verre et profiter au mieux de la chaleur estivale. Une tendance qui permet aux rooftops, ces terrasses en hauteur, souvent accompagnées d'une vue magnifique, de faire le plein.

C'est le cas, par exemple, pour l'hôtel Warwick, situé à Bruxelles. Au dernier étage se cache une suite, louée plus de 7.000 euros la nuit. Inoccupée, elle est transformée pendant l'été en rooftop, en profitant des 120 mètres carrés de terrasse, qui surplombent la capitale. "On voit la Palais Royal derrière nous, devant on voit la Grand-Place, la basilique de Koekelberg...", confirme un des clients.

Le succès est au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des hôteliers. "On a une population aussi bien de jeunes de 18 ans que de personnes de 50 ans, des hommes d'affaires, des touristes. 90% de la clientèle est Belge", nous confirme Robin Foucart, responsable de la restauration de l'Hôtel Warwick. Et les clients, eux, n'ont rien à redire, sirotant de bons cocktails avec une vue unique et dans une ambiance estivale. "C'est très cosy", "Quand il fait chaud, avec des amis, il n'y a rien de mieux !", confirment deux clientes. "C'est classe, quand tu veux faire un petit date (rendez-vous galant, ndlr), on a besoin de places comme ça", embraye un séducteur en herbe.

Santé !