Un corps a été repêché dans le canal à Anderlecht

Un corps a été repêché dimanche midi dans le canal Bruxelles-Charleroi à Anderlecht, rapporte le journal La Capitale. L'information a été confirmée par la police.



Un passant a remarqué un corps sans vie à hauteur du quai de l'Industrie à hauteur de l'abattoir et du campus de l'école supérieure Erasmus. Les pompiers ont sorti le corps de l'eau et le labo de la police fédérale ainsi qu'un médecin légiste sont intervenus pour une première enquête. On ne connaît pas encore les circonstances du drame.