Un corps repêché dans le canal à Molenbeek

Un corps a été repêché dimanche en fin de journée dans le canal à Molenbeek-Saint-Jean, selon une information du groupe Sudpresse confirmée par Johan Berckmans, le porte-parole de la police de Bruxelles Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Ganshoren et Jette). Ce dernier a précisé vers 19h00 qu'il s'agissait d'un homme âgé d'une trentaine d'année et d'origine sud-africaine, sans document d'identité sur lui. La police a émis un avis aux autres zones de police pour voir si sa description correspond à une personne portée disparue. La police est dans l'impossibilité de préciser pour l'instant si le décès est ou non suspect.



Un appel a été reçu vers 17h45 pour avertir de la présence d'un corps dans le canal, en dessous du pont près de la chaussée de Gand. Les pompiers ont été mobilisés sur place. Le corps a pu être sorti de l'eau.