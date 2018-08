Un corps sans vie découvert à Evere: la mort est qualifiée de suspecte par le médecin légiste

Un corps sans vie a été découvert ce vendredi vers 16h à Evere dans la réserve naturelle du Moeraske par un employé communal. Roger, un témoin, nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous.



L'information a été confirmée par le parquet. "Une enquête est en cours pour déterminer l'identité du défunt, dont le corps était en état de putréfaction. Il était dans un parc, à un endroit qui n'était pas facilement repérable. Un médecin légiste et le laboratoire sont sur place. La mort est qualifiée de suspecte", indique Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, peu avant 20h. "Le parquet et le juge d'instruction vont se rendre sur les lieux dans la soirée pour poser les premiers devoirs d'enquête", ajoute-t-il.