Un corps sans vie retrouvé dans un avion à l'aéroport de Zaventem

Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête sur le décès d'une femme de 45 ans mardi après-midi sur un vol régulier reliant Athènes à l'aéroport de Bruxelles, a indiqué mercredi Carol Vercarre, la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, confirmant une information des médias Het Nieuwsblad et La Capitale. Une autopsie aura lieu jeudi.

Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été envoyés sur place. Aucune trace extérieure de violence n'a pour l'instant été décelée. Il n'y a pas d'élément probant portant à croire qu'un tiers soit intervenu. L'autopsie a été demandée pour comprendre les causes de la mort. "Rien de remarquable n'est arrivé pendant le vol", a expliqué Carol Vercarre. "Vu le jeune âge de la victime, nous avons ordonné une autopsie afin d'obtenir des certitudes sur la cause du décès."

La femme a pris l'avion à Athènes mardi avec son mari. C'est à l'atterrissage à Zaventem que son décès a été constaté.