Un cortège de mariage a bloqué la circulation ce vendredi matin près d'Yser: "Ils ont mis la musique à fond et ont commencé à danser"

Un cortège de mariage a bloqué la circulation sur le boulevard d'Ypres, vendredi en fin de matinée. Selon les témoins, un peu plus d'une dizaine de véhicules se sont arrêtés et ont commencé à faire la fête. "Toutes les personnes sont sorties des voitures, ont mis la musique à fond et ont commencé à danser", nous a indiqué Damien, témoin de la scène.

Des services de police sont rapidement arrivés sur les lieux pour disperser les voitures et libérer la chaussée. "Certaines voitures, au début du cortège, ont essayé de fuir en voyant les policiers arriver. Mais les forces de l'ordre ont bloqué la rue des deux côtés, donc ils étaient bloqués", a ajouté Damien.

La porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles a confirmé les faits, précisant que 8 procès-verbaux allaient être dressés suite aux faits. "Une de nos patrouilles a vu passer le cortège puis est intervenue. Huit procès-verbaux vont être dressés, principalement pour usage abusif du klaxon, stationnement en double file et utilisation des feux de détresse", a-t-elle précisé.