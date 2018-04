Un cortège nuptial bloque la circulation au coeur de Bruxelles: la police a sévi

Début mars, nous vous relations ces invités d'un mariage qui avaient bloqué l'autoroute A12 pour jeter le marié dans les airs. Cette fois, une situation similaire s'est produite au centre de Bruxelles.



La police locale a interrompu dimanche midi un cortège nuptial qui gênait la circulation à Bruxelles, rapporte-t-elle. Une dizaine de véhicules ont été interceptés et des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des conducteurs.



La police a été alertée vers 13h30 qu'un cortège de mariage gênait la circulation rue Notre-Dame-du-Sommeil et rue de la Poudrière au centre-ville de Bruxelles. Plusieurs participants effectuaient des manoeuvres dangereuses au volant de leurs véhicules et bloquaient le passage. Le cortège a rapidement été interrompu alors qu'il se trouvait boulevard du Neuvième de Ligne. La police a contrôlé les conducteurs et dressé plusieurs procès-verbaux.