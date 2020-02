Un couple et leurs deux enfants intoxiqués au monoxyde de carbone cette nuit à Ganshoren

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dimanche soir à Ganshoren pour quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Les victimes ont été transférées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger.

"Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dimanche vers 17h25 pour une intoxication au monoxyde de carbone au deuxième étage d'un immeuble situé avenue du Duc Jean à Ganshoren", a indiqué lundi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les habitants, des parents et leurs deux enfants, étaient légèrement intoxiqués et ont été transférés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. L'origine de l'intoxication réside probablement dans l'installation au gaz. Elle a été fermée et scellée par Sibelga. Le compteur de gaz de l'appartement a également été fermé et scellé. Quant aux installations des autres appartements, elles ont été contrôlées mais ne posaient aucun problème. Le bâtiment a ensuite été ventilé", a-t-il