Un couple rejoint la Commission européenne avec de faux diplômes: ils touchaient 5.000 euros à 14.000 euros net par mois et cumulaient les certificats médicaux

La 14e chambre de la cour d'appel de Bruxelles prononcera mercredi matin son arrêt dans le dossier qui concerne un couple prévenu pour avoir trompé la Commission européenne avec de faux diplômes. Philippe B. et Laurence C. avaient ainsi indûment perçu près de 670.000 euros de salaire.

Philippe B. et Laurence C. sont prévenus pour des faits de faux commis au préjudice de la Commission européenne, entre 2004 et 2012.Ce couple était parvenu à se faire engager au sein de la Commission européenne sur base de faux diplômes puis avait rendu régulièrement de faux certificats médicaux. Pendant plusieurs années, ils avaient ainsi touché des salaires de 5.000 à 14.000 euros net par mois, pratiquement sans travailler.Laurence C. s'était ainsi inventée des qualifications de juriste et de politologue, brevetées par la Sorbonne à Paris. Philippe B., lui, s'était faussement présenté comme juriste et ingénieur, produisant aussi de faux documents attestant d'expériences professionnelles.

Presqu'immédiatement après avoir été engagé, Philippe B. était parvenu à se faire déclarer invalide. Son épouse, elle, avait travaillé quelques semaines avant de déposer successivement des certificats médicaux également.La Commission européenne, plus particulièrement l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, a réclamé la condamnation des prévenus ainsi que des indemnités d'un montant de 670.000 euros.L'avocat général, lui, a requis une peine de 18 mois de prison ferme à l'encontre de Laurence C. et une peine de 36 mois de prison ferme à l'encontre de Philippe B.Les prévenus ont avoué les faits mais leur conseil a plaidé l'irrecevabilité des poursuites.