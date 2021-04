Une dame aurait tué sa propre mère à Etterbeek: la suspecte sous mandat d'arrêt

Un crime a été commis lundi dans une maison située chaussée Saint-Pierre à Etterbeek, a déclaré le parquet de Bruxelles jeudi, confirmant une information de Sudpresse. "Les faits ont eu lieu dans la sphère familiale et un suspect a été placé sous mandat d'arrêt mercredi pour meurtre", a-t-il indiqué. Selon Sudpresse, le suspect est une dame d'une cinquantaine d'années et la victime est la maman de celle-ci. Elle aurait été tuée à coups de ciseaux.

Le crime a été commis lundi après-midi, dans un appartement au sein d'une maison de maître de la chaussée Saint-Pierre à Etterbeek. Une violente dispute aurait éclaté entre une dame de 51 ans et sa maman, âgée de 74 ans. D'après Sudpresse, la quinquagénaire a tué sa mère de plusieurs coups de ciseaux et de cutter. Le laboratoire scientifique de la police fédérale est descendu sur les lieux lundi soir, ainsi qu'un médecin légiste, un magistrat du parquet de Bruxelles et un juge d'instruction.