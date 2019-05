Gilets jaunes à Bruxelles: 250 encerclés à la gare du Nord, d'autres vont vers le centre en cassant du mobilier urbain

Un deuxième groupe de manifestants s'est rassemblé alors qu'environ 250 "gilets jaunes" sont toujours encerclés par la police à la gare du Nord de Bruxelles. Ce deuxième groupe de "gilets jaunes" a pris la direction la Petite ceinture puis du piétonnier. Du mobilier urbain a été vandalisé en chemin. La police de Bruxelles s'est lancée à la poursuite des protestataires mais aucune confrontation n'est signalée pour l'instant.

Selon notre journaliste sur place, Serge Vermeiren, plusieurs interpellations ont par contre eu lieu aux alentours de la Grand-Place de Bruxelles vers 15h00. Plusieurs gilets jaunes avaient pénétré dans un commerce.



Une autre manifestation à la gare du Nord

Plus tôt dans la journée, la police est intervenue à la gare du Nord de Bruxelles pour contenir une manifestation non autorisée des "gilets jaunes", a constaté un journaliste de Belga sur place. Un appel à manifester circulait depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, alors que les électeurs de 21 Etats membres de l'UE votent ce dimanche pour renouveler le parlement européen. Quelques centaines de "gilets jaunes" ont répondu à l'appel, mais les organisateurs n'avaient pas demandé d'autorisation. La police est donc intervenue pour contenir le rassemblement. Des dizaines d'agents, en tenue d'intervention et équipés de canons à eau, ont encerclé les manifestants pour les faire reculer sur le boulevard Bolivar. Il y aurait eu plusieurs interpellations.