Un enfant d'un an et demi renversé par un bus à Schaerbeek: il est grièvement blessé

Un enfant d'un an et demi qui avait échappé à la vigilance de ses parents, a été renversé par un bus De Lijn vendredi après-midi à Schaerbeek. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Ses jours ne sont toutefois plus en danger, indique vendredi la zone de police Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere).



L'accident s'est produit vendredi vers 14h30 dans la rue du Progrès à Schaerbeek, qui a été fermée à la circulation.