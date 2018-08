Un enfant de 10 ans au volant d'une voiture dans les rues de Bruxelles: un homme filme et encourage ce comportement dangereux

Une vidéo postée sur YouTube est en train de se faire remarquer. On y voit un enfant de 10 ans au volant d'une voiture circulant dans les rues de Bruxelles. Il est sur les genoux d'un adulte qui contrôle les pédales et est au téléphone en même temps. C’est l’enfant qui tient le volant entre les mains et qui est le seul à diriger le véhicule. Un adulte assis à l’arrière filme la scène et loue l’habilité du jeune conducteur.





"Sur base des images, nous avons pu conclure qu’une partie de l’itinéraire se trouvait du côté de Watermael-Boitsfort"



Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire concernant cette vidéo. La police tente à présent d'identifier les protagonistes de la vidéo et de déterminer les conditions de vie de l'enfant, indique jeudi le parquet de Bruxelles. "La police a dressé deux procès-verbaux, l'un pour infraction routière et l'autre pour mise en danger de mineur. L'information vise à présent à identifier le majeur et le mineur, et à déterminer les conditions de vie de ce dernier", précise le parquet de Bruxelles.





"Ce sont des gens qui considèrent la voie publique comme un jeu"



Benoît Godard, porte-parole de Vias, a fermement condamné ce comportement. "A dix ans, vous ne connaissez pas les panneaux du code de la route. Forcément, à dix ans, vous ne maîtrisez pas une voiture et d’ailleurs dans la vidéo, à un certain moment, on voit qu’il se rapproche très fort d’un cycliste, donc c’est vraiment de l’inconscience pure et simple. Ce sont des gens qui considèrent la voie publique comme un jeu, puisque lui-même téléphone, envoie des SMS au volant, ne porte pas la ceinture, assied son enfant sur ses genoux sans ceinture. Ça veut dire qu’un petit choc à 20 km/h, tous les deux vont passer à travers le pare-brise", a-t-il fait remarquer au micro de Sébastien Rosenfeld pour RTLinfo.