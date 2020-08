Un enfant tombe dans le canal à Anderlecht: "Il a été évacué vers l'hôpital dans un état inquiétant"

Un témoin a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce jeudi après-midi pour nous signaler qu'un enfant de 12 ans était tombé dans le canal à Anderlecht.

Le porte-parole de la zone de secours SIAMU confirme. "Vers 15h56 un appel à la CU112 signale une personne tombée dans l'eau au canal ABC à Anderlecht à hauteur de la digue du Canal. Il s'agirait d'un enfant d'une dizaine d'années. Les moyens de secours pompiers (plongeurs) et médicaux sont immédiatement dépêchés sur place", explique Walter Derieuw. "Trois pompiers de la première autopompe sur place se jettent au canal pour commencer les recherches de l'enfant. Les plongeurs du SIAMU, arrivés peu après, se mettent également à l'eau et localisent l'enfant au fond du canal. Il est immédiatement ramené à la berge pour être pris en charge par l'équipe SMUR sur place et nos ambulanciers. Une réanimation est entamée. L'enfant est évacué vers l'hôpital dans un état inquiétant", ajoute le porte-parole.

La police de la zone Bruxelles-Midi a instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours. Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête policière.