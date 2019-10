Un gazoduc de 8 kilomètres déployé entre Haren et Kraainem: à quoi va-t-il servir?

Fluxys, le gestionnaire du réseau gazier belge, met en service un nouveau gazoduc, long de 8 kilomètres, entre Haren (Région Bruxelloise) et Kraainem (Brabant Flamand). C'est l'aboutissement d'un chantier colossal long de plusieurs mois.



Concrètement, ce nouveau gazoduc doit permettre de faire face à la hausse attendue de la consommation de gaz naturel des ménages et des PME. Il doit renforcer les réseaux de distribution en Région de Bruxelles-Capitale et dans le Brabant flamand, avec notamment un nouvel embranchement pour le gestionnaire de réseau de distribution flamand Iverlek.



Une nouvelle station de réduction de pression sera bâtie à Kraainem, pour réduire la pression entre la canalisation à haute pression de Fluxys et la nouvelle canalisation à basse pression.