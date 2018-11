Un gilet jaune se désolidarise des casseurs: "Je vais retirer mon gilet, je vais retourner"

Rencontré par nos journalistes Chantal Monet et Steve Damman à Arts-Loi, là où les gilets jaunes étaient en train d'affronter la police, un retraité de 70 ans venu manifester pacifiquement s'est désolidarisé des personnes violentes qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. "Ça tourne mal parce qu'il y a des casseurs. Ils viennent ici pour casser. Il y en a un là-bas il était en train de s'habiller avec un casque et en se cachant le visage. Il en a qui essaient de parler avec les policiers. Mais ils sont pas là pour ça, c'est leur métier. Ce sont des gens qui sont ici rien que pour casser. C'est pas ça qu'il faut faire."



Face aux panneaux de signalisation dont se sont "équipés" plusieurs casseurs : "Je leur ai dit: qu'est-ce que vous foutez avec ça? Ha ben c'est eux qui commandent ! Ben non, vous n'avez pas à prendre ça, c'est pas fait pour."



Résultat : "Je vais retirer mon gilet. Je vais retourner, ça sert à rien de rester ici. Je suis ici pour ma tartine. J'ai 70 ans et je suis pensionné du chemin de fer. J'ai 47 ans de service avec le privé. Je touche 1500€ tout juste avec une femme à charge. Mes congés payés, je les donnais pour mon mazout. Cette année-ci je sais plus. J'ai dû faire un prêt pour acheter un poêle à pellets parce que les pellets on sait aller les chercher par sac."