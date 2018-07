Incendie de caravanes, d'un hangar et d'un restaurant à Bruxelles hier soir: 2 enquêtes ouvertes (vidéo)

Vous étiez nombreux lundi soir à nous signaler d'importants dégagements de fumée noire à Bruxelles. D'abord à Anderlecht, "quelque part près du Parc Astrid a priori... Grosse fumée noire", nous a écrit Seb vers 19h. Les pompiers de la zone nous ont confirmé qu'un incendie était en cours à Anderlecht. "C'est une caravane qui est en feu à la rue Dante. Il n'y a pas de blessé pour le moment", a-t-on appris. D'après d'autres témoignages qui nous sont parvenus, il s'agirait de plusieurs caravanes dans un campement. "Multiples caravanes dans camps", nous a écrit un témoin. Le déploiement habituel a eu lieu: 5 ou 6 véhicules de pompiers, une ambulance et un véhicule du centre des brûlés. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Il n'y a pas eu de blessé mais au final, trois cabanes et une voiture ont été détruites par les flammes. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Le parquet a requis l'expertise du laboratoire de la police scientifique.





Hangar à Schaerbeek



Peu après, vers 19h20, c'est à Schaerbeek qu'un gros incendie a eu lieu. Là aussi, vous étiez nombreux à contacter la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous. "Grosse fumée noire au niveau de la Gare du Nord", d'après Christian. Un incendie s'est déclaré dans un hangar situé entre la rue d'Aerschot et la rue de Brabant. Aucun blessé n'a été signalé, indique Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles.



Une dizaine d'habitations a été évacuée. Le feu a pris vers 19h20 sur le toit d'un hangar situé à l'angle de la rue d'Aerschot et de la rue de Brabant à Schaerbeek. Selon la police, le bâtiment était en cours de rénovation et l'incendie y trouve vraisemblablement son origine. Le feu a pris très rapidement et a provoqué un épais nuage de fumée visible à plusieurs kilomètres. Plusieurs rues du quartier ont été fermées à la circulation et une dizaine d'habitations ont été évacuées de façon préventive. L'incendie était sous contrôle peu après 21h00. Les dégâts sont considérables.



Ce mardi, le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête concernant cet incendie. Un expert en incendie a été requis ainsi que le laboratoire de la police scientifique. Ils n'ont pas encore pu se rendre sur place car les pompiers ont été à pied d'œuvre toute la nuit et que la température sur le lieu du sinistre est encore trop élevée. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, indique mardi le parquet de Bruxelles.





Restaurant à Ixelles



Un troisième incendie s'est produit lundi soir dans un restaurant de la rue Stevin, sur le territoire de Bruxelles-Ville, a provoqué d'importants dégâts. Il n'y a pas eu de blessé, indique le parquet de Bruxelles mardi. Le feu s'est déclaré vers 21h00 et tant le restaurant que les habitations adjacentes ont dû être évacués. Un bâtiment mitoyen a également subi des dégâts. Selon le parquet, il s'agit d'un incendie accidentel qui a pris dans l'une des hottes de la cuisine de l'établissement.