Deux gros incendies à Bruxelles lundi soir: "Une caravane" et "un hangar" ont empli le ciel de fumée noire

Vous étiez nombreux lundi soir à nous signaler d'importants dégagements de fumée noire à Bruxelles. D'abord à Anderlecht, "quelque part près du Parc Astrid a priori... Grosse fumée noire", nous a écrit Seb vers 19h. Les pompiers de la zone nous ont confirmé qu'un incendie était en cours à Anderlecht. "C'est une caravane qui est en feu à la rue Dante. Il n'y a pas de blessé pour le moment", a-t-on appris. D'après d'autres témoignages qui nous sont parvenus, il s'agirait de plusieurs caravanes dans un campement. "Multiples caravanes dans camps", nous a écrit un témoin. Le déploiement habituel a eu lieu: 5 ou 6 véhicules de pompiers, une ambulance et un véhicule du centre des brûlés.





Peu après, vers 19h30, c'est à Schaerbeek qu'un gros incendie a eu lieu. Là aussi, vous étiez nombreux à contacter la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous. "Grosse fumée noire au niveau de la Gare du Nord", d'après Christian. Les pompiers nous ont également confirmé qu'un hangar, et non un appartement comme ils le pensaient au début, était en feu. "Les pompiers sont sur place et viennent de demander des renforts. C'est un hangar qui donne sur la rue d'Aerschot et la rue de Brabant", a-t-on appris lundi vers 20h. Pas de blessé à déplorer: