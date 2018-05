Un hélicoptère survole le Ring de Bruxelles après une course-poursuite

Une opération de recherche d'un ou plusieurs suspects qui ont fui la police a été lancée mardi soir à Asse, dans le Brabant flamand, indique la police fédérale. Une course-poursuite a démarré, pour une raison inconnue, sur le territoire de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles et s'est poursuivie sur le ring de Bruxelles vers Asse. Les suspects ont abandonné leur véhicule à Asse et ont fui à pied. La police fédérale a fourni une assistance durant la poursuite sur le ring et a déployé un hélicoptère pour l'opération de recherche.