Un homme âgé poursuivi à pour agression de la petite-fille de sa compagne: il se serait glissé dans son lit

Un homme âgé habitant Londerzeel, en Brabant flamand, risque d'être condamné à une peine de 30 mois de prison pour avoir agressé la petite-fille de sa compagne actuelle. Il a avoué les faits lors d'une discussion avec cette dernière et les parents de la jeune fille. Face à la police, il a toutefois minimisé. Ce jeudi, il ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.





Il se serait glissé dans le lit de la petite fille



Les faits se seraient produits lors d'un city-trip à Lille en juin 2017 alors que la jeune fille était âgée de 12 ans. Pendant la deuxième nuit du voyage et alors que la grand-mère dormait, l'homme se serait glissé dans le lit de la petite fille et aurait commis des attouchements.

La victime a rapporté les faits quelques jours plus tard à ses parents qui, avec la grand-mère, ont réussi à faire avouer E.S.







"Il n'a eu aucun sentiment de culpabilité"

Le prévenu a également confirmé les faits dans des conversations privées par e-mail et sur Whatsapp. "Mais il a très vite minimisé, surtout face à la police", a indiqué la substitute Mieke Thijssen. "Il s'est lui-même fait passer pour une victime et a tenté de manipuler la jeune fille, en lui disant notamment qu'elle risquait de faire souffrir sa grand-mère. Il n'a eu aucun sentiment de culpabilité." L'accusation a également pointé l'absence du prévenu à son procès et a dès lors requis une peine de 30 moins de prison ferme. Jugement le 17 janvier.